Jorge Fonseca conquista bronze no Paratriatlo em Samarkand

No feminino, Letícia Freitas, iniciou os 750m de natação com o tempo 13m11s. Ao longo da competição, mais tarde, ela fez 29m46s no ciclismo ao percorrer 19 quilômetros. Para finalizar, a atleta brasileira correu mais 5km e fechou com o tempo de 21min23s. No total, Leticia encerrou a competição com 01:06:55 em 4° lugar.