Nicolas Sessler e Tota Magalhães chegam nos primeiros pelotões

O Brasil conquistou bons resultados no ciclismo estrada na manhã deste sábado (18). Nicolas Sessler completou os 196.53km do Tour of Hellas, na Grécia, entre pelotão da frente e ficou na 35º colocação. Da mesma forma, Tota Magalhães cruzou a linha de chegada junto às primeiras ciclistas e ficou no 23º lugar na Vuelta a Burgos na Espanha (122km).

Tour of Hellas

A prova na Grécia passou entre as cidades de Spercheiada e Chalkida, e foi a quarta de cinco etapas da competição. O grande vencedor deste sábado foi o britânico Dylan Hicks, que completou o percurso em 4h37min. Mas vale destacar que os 83 primeiros ciclistas ultrapassaram a linha de chegada juntos, praticamente com o mesmo tempo. Entre eles estava Nicolas Sessler.

Na classificação geral, o brasileiro se encontra na 24ª colocação com o tempo total de 15h14min24s, cerca de sete minutos e vinte e sete segundos atrás do líder Riccardo Zoidl, da Áustria. Até o momento foram 4 etapas e cinco provas. No primeiro dia, Nicolas ficou em 101º lugar no desafio de 6km do contrarrelógio, e na 30ª posição na prova de 92,46km entre as cidades de Thessaloniki e Paralia Katarinis. Em seguida, ele completou os 169.78km da segunda etapa na 70º colocação. Por fim, Sessler ficou no 22º lugar na etapa de ontem (17).