Com uma bela atuação, o Brasil venceu os dois primeiros sets depois de abrir amplas vantagens em cada uma das parciais, fazendo 25/22 e 25/16, respectivamente. O cenário mudou na terceira parcial, quando os Estados Unidos cresceram e fizeram um set dominante, vencendo por 25/18. Depois, a seleção brasileira se recuperou e ganhou o quarto set por 25/19.

Sincronismo dentro de quadra

Assim como aconteceu na partida contra o Canadá e a Coreia do Sul, Zé Roberto destacou que a defesa ainda é o principal ponto a ser melhorado na equipe brasileira. "O sistema defensivo é o que mais me incomoda ainda. Nós tomamos algumas bolas na diagonal, na posição cinco, que temos que melhorar. A gente precisa evoluir ali, não pode cair a quantidade de bolas que caiu", falou.

Por outro lado, o treinador três vezes campeão olímpico elogiou o entrosamento e a sintonia demonstrada pelas jogadoras no duelo contra os Estados Unidos. Impulsionado por uma eufórica torcida que lotou o Maracanãzinho, as jogadoras demonstraram muito ímpeto dentro de casa e vibraram a cada ponto na vitória que levou o Brasil à liderança isolada da VNL.

"O que a gente tem que buscar é exatamente essa energia que eu vi dentro da quadra hoje. Estava lindo, ali do lado delas, ver como elas estavam se comportando. A energia estava no ar. Isso é bom. é a melhor coisa do mundo. Quando você que o time errou e não abaixa a cabeça, luta, briga e vai de novo. É isso que a gente precisa", falou Zé Roberto.

"O entrosamento não é só no side out, você vê principalmente na transição, na hora que vai contra-atacar, quando as pessoas têm que se arrumar rápido. Quanto mais rápido nosso time conseguir se arrumar para contra-atacar e mais equilibrado tiver, melhor. Nosso time está começando a ter uma qualidade melhor e contra-atacando com mais jogadoras, o que fica mais difícil marcar".