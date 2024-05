Felipe Meligeni cai para top-30 do mundo no Challenger de Turim

No sexto dia de disputa do Challenger 175 de Turim, na Itália, o brasileiro Felipe Meligeni Alves encerrou sua participação na chave de simples nas quartas de final. Ele parou diante de Lorenzo Musetti, tenista italiano top-30 do mundo. Agora, o paulista de 26 anos seguirá para a França, onde disputará o qualificatório do Roland Garros, segundo Grand Slam da temporada.

Em partida de pouco mais de uma hora de duração, Felipe foi superado por Musetti pelo placar de 2 a 0 (6/1 e 6/3). Após um início avassalador, o italiano abriu 5 a 0 no primeiro set, com direito a dois breaks em sequência. Já na parcial posterior, Meligeni conseguiu equilibrar o duelo até o quinto game, quando viu seu rival emplacar mais duas quebras e fechar o confronto. Mesmo com a boa campanha no Challenger de Turim, Felipe Meligeni perdeu sete pontos no seu somatório geral do ranking de simples da ATP. Assim, ele perderá quatro colocações na classificação geral e cairá para o 136º lugar. A partir do dia 26 de maio, o brasileiro disputará a qualificatória do Roland Garros e buscará um lugar na chave principal do evento. Sua melhor campanha no torneio foi a terceira rodada do quali, fase que alcançou em 2021 e 2023.