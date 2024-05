Guilherme Toldo domina o grupo 15 e avança no GP de florete

O Brasil segue na disputa do Grand Prix de Xangai de florete. Entre a noite de ontem e a madrugada deste sábado (18), Guilherme Toldo entrou em ação para representar o país. Por lá, ele venceu todos os seis duelos do grupo 15 e se classificou à chave principal da competição.

O torneio foi dividido em duas etapas: uma fase com 25 grupos de sete atletas cada, e uma fase eliminatória a partir do quadro 128. Dos 175 participantes da primeira etapa, 123 avançam à segunda fase. Dentre os classificados, os 32 melhores vão diretamente ao quadro de 32. Nas disputas nos grupos, o esgrimista que fizer cinco pontos primeiro vence o duelo. O número de vitórias e o saldo de pontos definem a classificação geral.

As disputas

Número 32 do mundo, Guilherme Toldo estreou com vitória no grupo 15 diante do cazaque Galim Nurumov (144º). Em seguida, venceu os duelos contra o britânico Jake Hurst (315º), o taiwanês Chun-You Kuo (512º), o estadunidense Charles Oursler (213º), o francês Alexandre Sido (75º) e, por fim, contra o chinês Tian Gao (sem ranking). O brasileiro, então, teve 100% de aproveitamento, com 30 pontos marcados e apenas 15 sofridos.