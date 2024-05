Brasil é campeão no feminino e masculino no Pan-Americano 

Neste sábado (18), aconteceu o segundo dia de competição no CT Paralímpico em São Paulo, o Brasil teve um ótimo desempenho por equipes no florete masculino e conquistou a medalha de ouro. Além disso, Brasil ainda faturou o segundo lugar no pódio na equipe de espada feminina.

Sobre o duelo masculino A equipe do Brasil enfrentou os americanos. O primeiro a subir no sabre foi o Jovane Guissone, que ontem faturou o ouro no individual. Infelizmente, o atleta não conseguiu ir tão bem nessa partida e foi derrotado por 5 a 1 pelo Byron Branch. Logo em seguida, foi a vez de Kevin Damasceno que também perdeu pelo placar de 10 a 8 para o americano Rogers Scott. O terceiro brasilerio a duelar foi Alex Souza que conquistou a primeira vitória para o Brasil contra o William Schoonover por 15 a 13. A segunda rodada começou com saldo positivo para o Brasil, Jovane Guissone ganhou o duelo contra Rogers Scott por 20 a 13. Alex Souza enfrentou Byron Branch e também somou vantagem para a equipe brasileira ao vencer por 25 a 21. Por fim, Kevin Damasceno venceu William Schoonover pelo placar de 30 a 21.