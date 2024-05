Nathalie Moellhausen para no quadro de 32 em Fujairah

Única representante do Brasil na etapa de Fujairah da Copa do Mundo de Espada, Nathalie Moellhausen caiu cedo na competição. A brasileira foi eliminada na segunda rodada do torneio, e ficou na 17ª colocação geral. A grande vencedora da etapa foi Man Wai Vivian Kong, de Hong Kong.

Quinta colocada do ranking mundial, Nathalie Moellhausen fez sua estreia nos Emirados Árabes Unidos logo no quadro de 64. Em um duelo acirrado, a brasileira campeã mundial ganhou da israelense Adele Bogdanov por 15 a 12 para avançar à fase seguinte. Em seguida, enfrentou a alemã Alexandra Ehler mas perdeu por 11 a 9. Com o resultado, a brasileira parou no quadro de 32, ficando na 17ª colocação geral.

Quem brilhou na etapa de Fujairah da Copa do Mundo de Espada foi Man Wai Vivian Kong. A esgrimista de Hong Kong se sagrou campeã após vencer a suíça Pauline Brunner por 15 a 13 na grande final da competição. A italiana Alberta Santuccio e a francesa Auriane Mallo-Breton ficaram com o bronze.