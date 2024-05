Brasil inicia com quatro vitórias na Eindhoven Cup

Começo muito positivo nos Países Baixos! Na abertura da Eindhoven Cup, quatro boxeadores brasileiros iniciaram suas campanhas no torneio com vitórias. Beatriz Ferreira (60kg), Jucielen Romeu (57kg), Luiz Oliveira (57kg) e Tatiana Chagas (54kg) venceram seus respectivos adversários e seguiram adiante no evento. Bárbara dos Santos (66kg), a Bynha, foi a única atleta do país que acabou superada na estreia.

A primeira brasileira a brilhar no ringue foi Tatiana, na categoria até 54kg. Ela enfrentou a britânica Lauren Mackie, de apenas 18 anos de idade. Em luta muito equilibrada, a baiana levou a melhor e venceu na decisão dividida por 3 a 2. Na sequência, Jucielen Romeu entrou em cena para encarar a alemã Ani Manukyan no 57kg. Com grande atuação, ela derrotou a adversária por decisão unânime dos juízes. Ainda no feminino, Beatriz Ferreira, campeã mundial no boxe profissional, não tomou conhecimento da sua rival e estreou com vitória na chave até 60kg. Ela superou a francesa Camille Pegol logo no primeiro assalto, quando a arbitragem interrompeu a luta e decretou o trunfo da baiana de 31 anos. Na última participação brasileira na disputa masculina neste sábado (18), Luiz Oliveira, o Bolinha, eliminou o belga Nadir Boulaiz no 57kg, vencendo por unanimidade.