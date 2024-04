Equipes de quatro estados vão à semi do Regional Nordeste

As partidas de quartas de final aconteceram em dois períodos. Pela manhã, os atuais bicampeões da Apace não tiveram dificuldades para derrotar a Acep (Associação dos Cegos do Piauí) por 2 a 0. Os gols foram marcados por Maicon e Jardiel, ambos atletas da seleção brasileira. Logo depois, a Adesul contou com o faro de gol do italiano Paul Iyobo mais uma vez para despachar a Apadevi-PB (Associação Paraibana dos Deficientes Visuais): 1 a 0. Foi o quinto gol do atleta da Itália no Regional, o que faz dele o artilheiro da competição.

Período da tarde

Mais tarde, a parte da tarde reservou dois confrontos decididos nas penalidades depois das equipes ficarem no 0 a 0 no tempo regulamentar. O Cedemac foi mais eficiente do que o CAP (Centro de Apoio Pedagógico ao Deficiente Visual) e fez 1 a 0 nas cobranças. Por fim, a Ajece se vingou da Escema-MA (Escola de Cegos do Maranhão) e ganhou por 2 a 1. Além disso, maranhenses e baianos celebraram também as vagas na Série B do Campeonato Brasileiro, que ocorrerá no mês de setembro, em São Paulo. Adesul e Apace, por sua vez, estão garantidas na Série A.