Marcelo Gomes cai para ex-campeão mundial em Dushanbe

No terceiro e último dia de disputa do Grand Slam de Dushanbe, no Tajiquistão, o brasileiro Marcelo Gomes foi derrotado por judoca ex-campeão mundial e encerrou sua campanha na categoria até 90kg no sétimo lugar geral. Ele obteve a melhor campanha entre os atletas do Brasil no torneio, ao lado de Luana Carvalho (70kg).

Na capital do país asiático, Marcelo iniciou sua participação vencendo o sul-coreano Gwak Dong-han, medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos do Rio-2016, por ippon. Depois, ele repetiu o desempenho contra o uzbeque Azizbek Avazmurodov e avançou às quartas de final. Porém, na sequência, o brasileiro perdeu para Muhammadjon Abdujalilzoda, judoca da casa que venceu a luta com um waza-ari.

Já na repescagem, tentando seguir vivo na briga pela medalha de bronze, Marcelo Gomes encarou o sérvio Nemanja Majdov, campeão mundial em 2017 e atual medalhista de ouro no Campeonato Europeu. O judoca de 23 anos anotou um waza-ari no confronto, mas viu o seu rival pontuar duas vezes e ficar com a vitória. Mais tarde, na categoria até 90kg, o russo Mansur Lorsanov terminou com o ouro em Dushanbe, derrotando o tcheco David Klammert na grande final. Muhammadjon Abdujalilzoda, do Tajiquistão, e Han Ju-Yeop, da Coreia do Sul, completaram o pódio.