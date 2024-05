Empate, vitória apertada e goleada no Brasileiro Feminino-A2

A quarta rodada do Campeonato Brasileiro Feminino A-2 começou neste sábado (4) com três partidas. E teve empate, vitória apertada e goleada. Pelo Grupo B, o líder e o vice-líder estiveram em campo. O Instituto 3b, de Manaus, venceu a União Desportiva Alagoana (UDA), por 7 a 0, e ampliou a vantagem no topo da tabela. Já o Sport, segundo colocado, ficou no empate por 0 a 0 com o Remo. Já no Grupo A, o Mixto, do Mato Grosso, ganhou do Minas Brasília: 1 a 0.

Com a vitória por 1 a 0, o Mixto assume, momentaneamente a vice-liderança do Grupo A do Brasileiro Feminino A-2. E, desta forma, entra na zona de classificação às quartas de final da competição. A partida foi realizada no estádio Dutrinha e as Tigresas anotaram o único gol do duelo ainda no primeiro tempo. Após tabela entre Aninha e Bia, a bola ficou com a Aninha que chutou para a defesa da goleira rival, que deu rebote. Na sobra, Delfina balançou a rede

Na Arena Amazônia, o Instituto 3b As feras fizeram sete gols contra a União Desportiva Alagoana no Brasileiro Feminino A-2. Os tentos foram anotados por Roque e Paulinha, ambas duas vezes. Além delas, Anny, Gabi e Rafa também deixaram suas marcas. E, no Pará, no estádio Baenão, o Remo não conseguiu balançar a rede do Sport, que igualmente não comemorou. Com igualdade sem gols, o rubro-negro pernambucano fica, provisoriamente, em segundo, com 8 pontos.