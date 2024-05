Marlon Zanotelli é 1º no CSI5* do Global Champions Tour 

Na madrugada deste domingo (5), o cavaleiro Marlon Zanotelli voltou a competir na Etapa de Xangai do Global Champions Tour de hipismo de saltos. Desta vez, na disputa da prova CSI5* de 1.50m contra o relógio, o brasileiro conquistou a primeira colocação. Montado no Zy-Zento, Zanotelli completou o percurso em 62,16s, sem nenhuma falta e dois segundos à frente do segundo colocado. Esta é a segunda conquista dele no evento.

Participação em Xangai A competição na China começou na sexta-feira (3), e vai terminar nesta segunda-feira (6). O triunfo de hoje foi o segundo de Marlon Zanotelli no evento. A primeira aconteceu ontem (4), quando o brasileiro competiu na prova CSI5* de 1,60m contra o relógio, montado no Cornest. Assim, novamente, sem sofrer nenhuma penalização, ele percorreu o circuito em 71,20s e garantiu a primeira colocação. Além das duas conquistas, Zanotelli participou de outras duas provas no evento. Na estreia da competição, o brasileiro competiu na prova de 1.45m, composta por duas fases, ambas contra o relógio. Assim, montado no Cornest, Marlon concluiu a primeira etapa sem sofrer nenhuma falta, no entanto, acabou por sofrer uma penalização na fase seguinte. Seu tempo foi de 35,69s, e sua colocação foi do 15º lugar. O vencedor da prova foi o britânico Jodie Hall McAteer, que não cometeu falta e fez o tempo de 33,53s.