Geovanna Santos leva três medalhas no Gdynia Stars de ginástica rítmica

Nas finais por aparelhos do Torneio Gdynia Stars de ginástica rítmica, na Polônia, uma brasileira terminou o dia com um desempenho espetacular. Geovanna Santos subiu no pódio em três provas (arco, bola e fita), levando duas medalhas de prata e um bronze para casa.

Na decisão da fita, Geovanna alcançou a nota de 30.450 e terminou na segunda colocação geral. Após parar de executar sua apresentação ao som de "Rajadão", de Pabllo Vittar, ela estreou uma nova apresentação que une a cantora estadunidense Beyoncé com o funk brasileiro. A outra medalha de prata da brasileira veio na final da prova da bola, com a pontuação total de 31.850.

Por fim, Geovanna Santos acabou com o bronze na disputa do arco, finalizando sua participação com o somatório de 32.000. Ela obteve 7.200 de nota de execução em uma dificuldade de 16.900. No Gdynia Stars, a capixaba estreou uma nova apresentação no aparelho, ao som da música "Ambition", de Really Slow Motion & Giant Apes (confira o vídeo abaixo). Outra atleta que se destacou na Polônia foi a estadunidense Rin Keys, de 15 anos, que conquistou três ouros e uma prata, no arco.