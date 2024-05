Brasil para na semifinal do Pré-Olímpico e está fora de Paris

Fim do sonho! Seleção brasileira feminina de basquete 3x3 acabou superada na fase de semifinal do Pré-Olímpico da modalidade e não disputará os Jogos Olímpicos de Paris-2024. Em partida decidida apenas em uma posse de bola, o Brasil perdeu o confronto para a Austrália por 18 a 16, equipe que fará sua estreia na edição da capital francesa.

As brasileiras tiveram um bom início de jogo e largaram em vantagem contra a seleção australiana, liderando a partida por um ponto. Na metade da parcial, as rivais do Brasil conseguiram a virada depois da conversão de dois lances livres. Na marca dos quatros minutos finais, a armadora Vitória Marcelino acertou uma bola de longa distância e deixou tudo igual em 12 a 12. Porém, a Austrália retomou a ponta, abriu uma pequena vantagem sobre o time verde-amarelo e encaminhou sua vitória e a classificação à decisão. A equipe do Brasil foi formada por Clarissa dos Santos, Luana Souza, Thayná Silva e Vitória Marcelino. Agora, o basquete 3x3 brasileiro voltará suas atenções para a disputa da AmeriCup. A competição continental acontecerá no segundo semestre do ano, em Porto Rico, e dá vaga no Mundial de 2025 da modalidade. Após eliminar a seleção brasileira, as australianas bateram o Canadá por 19 a 16 e carimbaram sua vaga à Olimpíada de Paris. Entre os homens, a Holanda se classificou ao vencer a Lituânia pelo placar de 19 a 15.