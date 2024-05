Tota Magalhães termina no 89º lugar da Vuelta Feminina

Final da Vuelta Feminina de ciclismo estrada! A manhã deste domingo (5) reservou a oitava e última etapa do evento na Espanha. A brasileira Tota Magalhães, a única representante do país, completou o percurso de 89,5km em 3h12min38s, terminando na 93ª colocação. Na somatória dos oito dias, e 880,9km percorridos, a brasileira terminou em 89º lugar, com o tempo de 24h53min08s.

A prova de hoje aconteceu na capital do país, Madri, e teve como grande vencedora a holandesa Demi Vollering, Team SD Worx - Protime. Ela completou o percurso em 2h43min06s. Na 93ª posição, Ana Vitória Magalhães cruzou a linha de chegada cerca de trinta minutos atrás da líder, e foi a terceira melhor atleta de sua equipe, a Bepink Bongioanni.