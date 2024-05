Sesi Araraquara vence na Sul-Americana e Blumenau pela LBF

Duas partidas movimentaram o basquete feminino de clubes brasileiros neste sábado (4). Em Assunção, no Paraguai, o Sesi Araraquara venceu seu segundo jogo pela Liga Sul-Americana. O representante do Brasil no torneio bateu com facilidade a Universidad de Chile, por 75 a 47. Enquanto isso, o Unisociesc Blumenau encontrou forças para virar e ganhar do Santo André após ficar a maior parte do tempo atrás do placar. Em casa, no ginásio Sebastião Cruz, vitória pela Liga de Basquete Feminino (LBF) por 68 a 65.

O Sesi Araraquara está no Grupo A da Liga Sul-Americana de basquete feminino. Na primeira rodada, as atuais campeãs da Liga de Basquete Feminino (LBF) já haviam vencido o Ambato Soldiers, do Equador, por 83 a 53. Na última partida da chave, a equipe dirigida pelo técnico João Camargo enfrenta o Felix Perez, do Paraguai, às 21h (horário de Brasília). A protagonista do segundo triunfo foi a ala/pivô Aline Moura. A camisa 12 marcou um duplo-duplo: cestinha do jogo com 20 pontos e 12 rebotes.

Quem também se destacou no jogo foi a ala/pivô Emanuely, com 15 acertos. O Sesi Araraquara conta em seu elenco com duas jogadores com ampla passagem pela seleção brasileira: a experiente pivô Érika e a armadora Débora. Aline Moura e suas companheiras lideraram o marcador desde o primeiro quarto e isso permitiu que o técnico João Camargo fizesse diversas trocas, usando bastante o banco de reservas em boa parte do jogo. O Brasil volta a ter representante na Liga Sul-Americana após dois anos de ausência.