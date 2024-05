Bietigheim avança para semifinal da Champions League

A manhã deste domingo (05) iniciou com o jogo de volta entre Bietigheim e Odense da Champions League de handebol feminino. Mas, o resultado não foi favorável para o time da brasileira Gabriela Moresch. A partida aconteceu na Dinamarca.

Mesmo com o resultado negativo do duelo, o time da alemão segue para a semifinal, pois com a soma do jogo de ida, o Bietigheim manteve sua vantagem, com a soma placar ficou em 58 a 60. Sobre a partida Durante o primeiro tempo, as dinamarquesas fizeram um bom jogo, apesar de ter finalizado com um placar com pouca diferença. Porém, conseguiram manter a vantagem de ter um gol na frente durante os primeiros minutos, terminando em 17 a 16. Nos últimos minutos, o Bietigheim reagiu, fazendo uma partida bastante equilibrada. Mas, o Odense conseguiu a melhor neste sábado (04), ganhando por 32 - 30.