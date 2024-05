Adolescente faz índice paralímpico no Open Internacional

Mais três índices paralímpicos

Além de Vitinho, mais três atletas nadaram bem no Open Internacional de Natação e registraram índice para Paris-2024. São eles: Arthur Xavier Ribeiro, da classe S14 (deficiência intelectual), Gabriel Cristiano, da classe S8 (limitação físico-motora) e Daniel Xavier Mendes, da classe S6 (limitação físico-motora). O primeiro deles finalizou a prova dos 100m costas em 1min00s59, marca abaixo de 1min01s62, marca estabelecida pelo CPB.

"Gostei muito do meu desempenho. Foi um alívio na hora em que vi meu tempo. Vou sempre buscar melhorar minhas marcas e sei que tenho condição de fazer isso. Quero agradecer ao meu treinador, à minha família e a todos que fazem parte desta conquista", analisou Arthur Ribeiro. Ele já tinha conseguido nadar abaixo do índice no Meeting Paralímpico de Belo Horizonte, em meados de abril deste deste ano. Na época, o atleta nadou os 100m costas em1min01s44.

Já Gabriel Cristiano nadou os 100m livre em 59s59, abaixo dos 1min00s03 exigidos pelo CPB. O tempo dele é o segundo melhor do mundo na temporada, atrás apenas do estadunidense Noah Jaffe, com 59s36. "A prova foi perfeita. Eu me senti bem e fiz uma marca excelente. Estou feliz por ter obtido esse índice. Agora, é trabalhar duro para chegar aos Jogos de Paris o mais preparado possível. Temos tudo para estarmos bem lá", disse o nadador de 29 anos.

Para fechar o dia de índices, Daniel Mendes, de 22 anos, ,completou os 100m livre no tempo de 1min06s52, o terceiro do mundo em 2024. A marca exigida pelo CPB nesta prova para os Jogos Paralímpico era de 1min06s90. "Ainda tenho que acertar um pouco da prova, mas é uma alegria imensa fazer o índice. A preparação tem sido muito forte. Vou seguir no meu trabalho e tentar melhorar os meus tempos", avaliou o nadador.

Total de 27 atletas com índices

Os quatro nadadores citados acima se somam aos outros 23 brasileiros que alcançaram índices nos dois primeiros dias do Open Internacional de Natação. E quem ainda não conseguiu sua vaga terá mais uma chance. Os atletas ainda poderão buscar o Índice A definido pelo CPB para qualificação aos Jogos de Paris-2024 na Primeira Etapa Nacional do Circuito de Natação, evento que ocorrerá de 16 a 18 de maio, também no Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo.