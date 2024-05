Caio Bonfim fica com a prata no Korzeniowski Warsaw, na Polônia

Caio finalizou a disputa no tempo total de 1h19min17s, enquanto Lucas acabou com a marca de 1h28min49s. No mês passado, Bonfim já havia levado a medalha de bronze no Podebrady Walking, terceira etapa do Circuito Mundial que aconteceu na República Tcheca. Na Polônia, o grande campeão da disputa masculina foi o chinês Haifeng Qian, com 1h19min05s, e o japonês Toshikazu Yamanishi ficou na terceira posição. Entre as mulheres, Hong Liu (China), Jemima Montag (Austrália) e Qieyang Shijie (China) formaram o pódio.

Classificado aos Jogos Olímpicos de Paris-2024 na competição individual, Caio Bonfim garantiu outra vaga para o Brasil no final do mês de abril. Juntamente com Viviane Lyra, eles terminaram em quinto lugar na prova de revezamento misto do Mundial de Marcha Atlética e classificaram o país para a disputa do evento na capital francesa. Viviane também disputará a chave feminina na Olimpíadas, assim como a pernambucana Érica Sena.