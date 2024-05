Pedro Egg termina na 35ª posição em etapa da Copa do Mundo

Na semifinal, Samuel Watson superou Matteo Zurloni (4s81 x 5s02). E, na decisão, o melhor estadunidense do ranking mundial derrotou o conterrâneo Noah Bratschi (4s89 x 6s71), subindo no topo do pódio da prova de velocidade da etapa de Salt Lake City da Copa do Mundo. No momento, o líder do ranking é o chinês Peng WU, com 4900.0 pontos. Pedro Egg é o único brasileiro entre os 150 melhores do mundo. Atualmente, ele ocupa a 100ª posição, com 18.0 pontos.

Demais brasileiros na competição

Pedro Egg não é o único brasileiro presente na etapa de Salt Lake City da Copa do Mundo. Antes do paranaense disputar sua prova, na sexta-feira (3) Anja Köhler e Laura Timo competiram e fecharam suas participações entre as 50 primeiras colocadas, porém, não conseguiram seguir adiante para a semifinal. Entre os homens, os compatriotas Felipe Ho e Rodrigo Hanada também se despediram precocemente do torneio.

Os quatro atletas competiram na prova de Boulder e os atletas precisam escalar paredes de 4,5 metros de altura, sem cordas, em um período limitado de tempo e com o menor número de tentativas possíveis. No feminino, Anja Köhler terminou na 48ª colocação geral e Laura Timo finalizou no 50º lugar. Já no masculino, Rodrigo Hanada acabou na 53ª posição e Felipe Ho fechou em 57º.