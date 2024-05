Equipes vão para repescagem no Mundial de Revezamentos

Sem vagas para o Brasil no Campeonato Mundial de Revezamentos por enquanto. Neste sábado (4), aconteceram as baterias qualificatórias da competição realizada nas Bahamas. Além de vagas na final, as séries também classificaram as duas melhores equipes de cada prova aos Jogos Olímpicos. Confirmando as projeções após o balizamento, os quartetos brasileiros não conseguiram vagas e vão em busca da classificação via repescagem.

O revezamento 4x100m masculino ficou a uma posição da vaga. Em uma bateria com os atuais campeões mundiais e olímpicos, o time formado por Rodrigo Nascimento, Renan Gallina, Erik Cardoso e Paulo André Camilo fechou em terceiro lugar com 38s79. Ouro em Tóquio-2020, a Itália ficou em segundo lugar e os Estados Unidos, campeões de Budapeste, confirmaram o favoritismo e se classificaram. Em seguida, foi a vez de Gabriela Mourão, Ana Carolina Azevedo, Lorraine Martins e Vitória Rosa irem à pista para disputar a bateria do revezamento 4x100m feminino. O quarteto brasileiro teve problemas com as passagens de bastão e ficou com o quinto lugar da bateria marcando 43s82. A França ficou em segundo e levou a última vaga olímpica com 43s09. O time dos Estados Unidos ficou em primeiro com 42s21.