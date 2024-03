Yago e Caio avançam em Bells Beach; Medina cai em bateria polêmica

Medina reclama de critérios dos juízes

Gabriel Medina sofreu uma virada nos minutos finais contra Cole Houshmand, dos Estados Unidos. O tricampeão mundial liderava a bateria com 13,77 (7,10 . 6,67) pontos e prioridade em mãos, com o norte-americano precisando de um 6,98 para virar a bateria. No final, Medina deixou Houshmand sozinho para pegar uma onda que lhe rendeu 7,47 pontos, terminando com um total e 14,27 (6,80 + 7,47).

Em entrevista na transmissão oficial após a bateria, o repórter da WSL perguntou a Gabriel se ele havia cometido um erro ao deixar Houshmand pegar a onda no final. O brasileiro ironizou e aproveitou a situação para criticar a atuação dos juízes. "Eu que cometi o erro? Isso é engraçado. Esse foi o pior julgamento que já vi. Eu sei que tenho passado por algumas questões de julgamento ultimamente, mas sinto que essa foi pior. É algo que precisamos falar porque faz mal para o esporte. A gente finge que isso não tem acontecido, mas acontece", afirmou o brasileiro que alegou que achou a onda pequena demais e por isso não remou para tentar utilizá-la.

Outros dois brasileiros foram eliminados em Bells Beach. Miguel Pupo perdeu para o norte-americano Crosby Colapinto. O brasileiro somou 13,53 (6,83 + 6,70) contra 14,47 (7,50 + 6,97) do estadunidense. Rio Waida, da Indonésia, conseguiu 14,07 (7,50 + 6,57) pontos contra o campeão olímpico Ítalo Ferreira. O potiguar somou apenas 11,43 (5,40 + 6,03) e parou na terceira fase da competição.