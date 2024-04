Ana Sátila fatura mais um ouro, agora no Caiaque Cross, em Ivrea

Ana Sátila subiu ao lugar mais alto do pódio mais uma vez. Assim, neste domingo (28), a brasileira competiu no caiaque cross, no Kayak Cross International Race, em Ivrea, região de Turim, na Itália. Desse modo, com mais uma medalha de ouro, a atleta fechou sua passagem na competição internacional com três pódios. Além disso, a competição serviu de preparação para a Copa do Mundo que se inicia no próximo mês e para os Jogos Olímpicos.

O Caiaque Cross é a nova modalidade olímpica que entra no programa em Paris. Então, toda a oportunidade que Ana Sátila tiver de se colocar em provas nesses momentos que antecedem a Olimpíada será ótimo para sua preparação. A participação da atleta brasileira foi destaque no site da Federação Italiana de Canoagem.

Na prova, Ana Sátila competiu contra atletas italianas e suíças e finalizou com 52s66, vencendo Chiara Sabattini, atleta local, por dois centésimos. Em terceiro lugar, fechando o pódio, ficou Svenja Tolos, da Suíça, com 55s53.