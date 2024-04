Beth Gomes faz a melhor marca do ano no lançamento de disco

A paulista Beth Gomes, 59 anos, registrou o melhor lançamento de disco no ano na classe F53 (atletas que competem sentados) no mundo, na manhã deste domingo, 28, durante o Desafio CPB/CBAt, no Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo.

Beth Gomes alcançou a marca na prova em que é a atual campeã mundial e paralímpica (classe F52) faltando apenas 19 dias para o Mundial de atletismo de Kobe, no Japão. Neste domingo, ela registrou a distância de 17,34m e superou seus próprios 17,22m, feitos em fevereiro, durante o 1º Desafio CPB/CBAt. "Estou muito feliz com a marca. Isso mostra que os treinos estão dando resultado. Hoje, tudo encaixou e eu vou confiante para o Japão. Quero trazer medalhas para o Brasil. Não importa a cor, mas, claro, vou em busca da dourada", disse Beth, representante da ASPA, de Santos, e que foi diagnosticada com esclerose múltipla em 1993. Neste domingo, ela também fez o arremesso de peso e registrou a marca de 7,50m. Outro campeão paralímpico presente no Desafio, o carioca Wallace Santos realizou a mesma prova na classe F55. Com a distância de 11,69m, ele não atingiu o índice para os Jogos de Paris.