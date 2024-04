Mesquita vence Catanduva para alcançar zona de classificação

Com a vitória, o time fluminense alcançou sua quarta vitória em 12 jogos. Em pontuação, tem 16 e ocupa a décima colocação, contudo, em aproveitamento, tem 33,3% e é o oitavo melhor da competição. Em compensação, o time paulista tem 17 pontos em 15 partidas e duas vitórias. Assim, está empatado em pontos com o São José na oitava colocação. Todavia, esses jogos a mais derrubam seu aproveitamento para 13,3%, tornando o Catanduva a equipe mais abaixo nessa situação.

A partida

Na partida, o mandante esteve à frente apenas nos primeiros minutos do embate e resistiu até o fim do primeiro quarto no empate. Mesmo assim, o Mesquita fechou com 21 a 16. Em seguida, uma parcial que o visitante fez o triplo de pontos que Catanduva, 24 a 8.

Na volta do intervalo, o Mesquita diminuiu sua produção ofensiva, porém seguiu abrindo com 19 a 13. Claramente, administrou forças no final, com o Catanduva descontando três pontos nos 13 a 10.

Chamou a atenção a diferença de índice de acertos nas bolas de três pontos: Mesquita 10/29 (34%) e Catanduva 2/20 (10%). Pelo lado das donas da casa, a cestinha foi Thaissa Frediani, que anotou 20 pontos. A mesma quantidade de Brenda Barros, para as visitantes.

O Sodiê Mesquita já retorna à quadra amanha, contra o Sesi Araraquara, novamente no interior paulista, às 19h30. Enquanto o Bax Catanduva visita o Unimed Campinas, na terça-feira, no mesmo horário.