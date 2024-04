Balotelli bate na trave e fica em quarto no Multistars

José Fernando Santana, o Balorelli, terminou perto do pódio no Multistars de provas combinadas, em Brescia, na Itália. O brasileiro chegou a flertar com o pódio na competição, chegando na última prova com 7359 pontos e segundo lugar. Porém, faltando apenas os 1500m, terminou em 9º e acabou caindo para quarta posição geral da competição.

No sábado, José Fernando começou a competição a 2ª posição nos 100m, tempo de 10s96 e 870 pontos. Depois, no salto em distância fez marca de 7m35 e somou mais 898. No arremesso de peso, o brasileiro marcou 14m04 e fez mais 731 pontos. Com a 7ª posição no salto em altura, com marca de 1m86, José Fernando fez 679 pontos e fechando o primeiro dia, nos 400m rasos, a fez tempo de 50s15, o que valeu a 9ª posição geral, com mais 808 pontos. Após a primeira metade da competição, o brasileiro somou 3986 pontos e estava na quinta posição geral.

Já no domingo, Balotelli fez excelente prova nos 110m com barreiras, vencendo entre os participantes e somando 990 pontos, e depois foi 7º no lançamento de disco, com 43m13 e mais 728. No salto com vara, o brasileiro marcou 4m65 e terminando na 4ª posição e obtendo mais 804 pontos. Balotelli voltou bem a competição após vencer o arremesso de dardo com marca de 67m47. Isso somou 851 pontos, assim o deixando na segunda posição geral com 7359, atrás do francês Teo Bastien. Entretanto, na última prova, de 1500m, o brasileiro terminou apenas na 9ª posição, com tempo de 4m56s87 e somou só 578 pontos.