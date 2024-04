Duda/Ana Patrícia e Arthur/Adrielson são campeões em Brasília

Três vitórias de Top-16 do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia em quatro etapas. Duda/Ana Patrícia só não venceu em Recife, a dupla não competiu na segunda etapa. Neste domingo (28), as líderes do ranking mundial e brasileiro venceram nas areias de Brasília/DF batendo a dupla Verena/Kyce na final. Pelo lado dos homens, Arthur/Adrielson, que teve três terceiros, finalmente chegou à decisão e saiu vencedor, superando Heitor Frank/Vinícius.

Logo após vencer em Campo Grande (MS) e em Saquarema (RJ), no começo do mês, Duda/Ana Patrícia levantou mais um troféu em terras brasileiras. A dupla teve pela frente Verena/Kyce, estreantes em finais do circuito. Assim, a experiência pesou a favor de Duda/Ana Patrícia, que fez 2 sets a 0 (21/15 e 21/18). Na disputa do terceiro lugar, Rebecca/Aghata venceu Victoria/Aninha por 2 sets a 0 (21/12 e 21/10).

A dupla do Praia Clube lidera o ranking com alguma margem, mesmo sem os pontos da segunda etapa, cada integrante tem 2400 pontos, com a soma de 4800. A segunda dupla do ranking é Thamela/Elize, com 4745 pontos. Há ainda a quinta etapa, que ocorrerá em Cuiabá (MT).