Corinthians goleia Flu e segue na ponta do Brasileirão

São Paulo bate RB Bragantino e sobe para terceiro

Outro paulista que venceu na rodada foi o São Paulo. Com gol aos 8 minutos, Dudinha abriu o marcador após cobrança de falta pela direita. O empate do time do interior veio aos 23 minutos, também após cobrança de falta. Letícia Teles ajeitou de peito e acertou o canto esquerdo da goleira Carlinha. No final da primeira etapa, Letícia Alves acertou chute de fora da área no canto esquerdo do gol de Alice, após erro de passe da zaga bragantina.

Na segunda etapa, o destaque ficou também para a parte final da partida. A atacante Emily do Red Bull foi derrubada por Laryh dentro da área. Com pênalti marcado, coube a goleira Carlinha brilhar e defender cobrança da zagueira Stella, que chutou no canto direito. Com a vitória de 2 a 1, o São Paulo subiu para a terceira posição com 14 pontos. Já o Bragantino, que sofreu primeiro revés na competição, caiu para o sétimo lugar com 12.

Palmeiras leva virada da Ferroviária em Araraquara

As palestrinas viajaram para Araraquara para enfrentar o Ferroviária em duelo direto pelas primeiras posições do Brasileirão. E quem abriu o placar foram as alviverdes, com Amanda Gutierres, que converteu penalidade feita por Raquel em Letícia aos 32 minutos.

A virada das Guerreiras Grenás veio na segunda etapa, e começou logo aos 5 minutos, com Micaelly, que recebeu sozinha e acertou o canto de Natascha. Aos 16 minutos, a virada das anfitriãs veio com Barrinha chutando no cantinho do gol. Assim, com a derrota, o Palmeiras caiu três posições e está em 5º com 13 pontos, enquanto a Ferroviária assumiu a vice-liderança com 15 pontos.