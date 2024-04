Guilherme Schimidt projeta medalha no Mundial e em Paris

Agora, Schimidt se preocupa com a preparação olímpica, que passa pelo Mundial. Ele conquistou uma medalha de bronze no Mundial Júnior de 2019, mas ainda não foi ao pódio da competição na categoria adulta. Ele já participou de três edições e teve como melhor resultado as oitavas de final em 2022, em Tashkent, no Uzbequistão. Gui já medalhou em Grand Prix, Grand Slam e em Masters, restando apenas o Mundial para completar seu "bingo" de conquistas nas principais competições do circuito de judô.

"O Campeonato Mundial é daqui mais ou menos 20 dias. Quero fazer uma preparação de luxo antes dos Jogos Olímpicos. É uma competição que, ao meu ver, é até mais forte do que a Olimpíada. Os Jogos Olímpicos são mais grandiosos pela carga emocional, por ser de quatro em quatro anos. Mas o Mundial é uma competição que é mais desgastante e que você faz mais lutas", analisou o judoca do Minas Tênis Clube.

Título para dar moral

Schimidt comemorou sua vitória no Campeonato Pan-Americano de Judô, obtendo seu terceiro título na competição. Ele teve uma campanha de três vitórias nas preliminares e superou o canadense François Gauthier-Drapeau, sétimo colocado do ranking olímpico, na final. O triunfo também teve um gosto especial porque foi uma revanche em relação à final do continental do ano passado, em que François venceu Schimidt em Calgary.

"Essa competição é muito importante por conta da pontuação. Eu sabia que meu grande oponente seria o canadense, que é um adversário que já enfrentei quatro vezes. Estou vindo de uma crescente, com um bronze na Turquia e hoje com esse ouro no Pan-Americano, com uma performance muito boa. Venci todas as lutas por ippon, três no chão e a última em pé. Estou contente com esse resultado e motivado para continuar trabalhando pelo que tem pela frente", falou Schimidt.

Com as conquistas recentes, Schimidt segue na sexta colocação do ranking olímpico. Caso Gauthier-Drapeu tivesse levado o ouro no Pan-Americano, o teria ultrapassado na classificação. O brasileiro luta para permanecer no top-8 para ser um dos cabeças de chave de Paris-2024, situação que evita confrontos diretos contra adversários fortes até as quartas de final, facilitando, assim, sua trajetória rumo à medalha em sua primeira participação olímpica.