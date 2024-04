Yamane e Iwasaki não passam de primeira eliminatória em Metz

Terminou a participação brasileira no WTT Youth Contender de Metz, na França, sem pódios neste domingo (28). No torneio Sub-19, Hamilton Yamane e Kim Iwasaki ficaram na primeira rodada de eliminação, no round de 64. Coincidentemente, os dois mesatenistas nacionais sofreram derrotas por 3 sets a 0 para seus adversários.

Hamilton Yamane, 176º do ranking, encarou o belga Xavier Wats, 111º, pela fase 32 avos de final. Mas, o brasileiro teve poucas chances avançar, já que nos momentos decisivos de cada set, seu adversário abria uma margem considerável. Então, o placar teve 11/7, 11/8 e 11/6 para o belga.

No mesmo horário e pela mesma fase, Kim Iwasaki, número 75 do ranking de jovens, enfrentou o italiano Giacomo Allegranza. número 93. Se Yamane tentava vencer um mesatenista com um ranking acima, Iwasaki tentava o triunfo contra um oponente de ranking mais baixo. Porém o desfecho foi o mesmo de seu compatriota.