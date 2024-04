Thiago Wild cai diante de Alcaraz no Masters 1000 de Madri

Fim de papo. Na manhã deste domingo, Thiago Wild se despediu do Masters 1000 de Madri na segunda rodada da competição. Ele perdeu do atual número 3 do mundo, o espanhol Carlos Alcaraz, por 2 sets a 0, com duplo 6/3. Assim, com a derrota de Wild, Brasil tem apenas Thiago Monteiro vivo na chave principal de simples na capital espanhola.

O Jogo

A partida começou morna para ambos os lados, bem equilibrado. Com confirmações de saques dos dois tenistas, coube ao espanhol quebrar o saque de Wild somente no sétimo game. Após dupla falta de Thiago Wild, Alcaraz fechou o set em 6/3 com direito a mais uma quebra.

Na segunda parcial, já mais "dentro do jogo", Carlos Alcaraz mostrou que não é a toa que está nas pontas do ranking ATP. Quebrou saque de Wild no segundo game e não parou mais, desse modo venceu nove games seguidos e abriu 5/0. Empolgado pela torcida de casa, Alcaraz mal sentiu a quebra do brasileiro, que ainda conseguiu fazer 5/3. Carlos Alcaraz, com tranquilidade, fechou jogo no nono game e sacramentando mais um 6/3. Assim, o espanhol avançou às oitavas de final e enfrenta na próxima partida o alemão Jan-Lennard Struff, enquanto Thiago Wild se despede da competição.