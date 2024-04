Saiba onde assistir: Flamengo x Santos - Brasileiro Feminino

Flamengo e Santos fazem confronto direto nesta segunda-feira (29) pelo Campeonato Brasileiro Feminino A-1. Assim, o duelo entre os clubes está marcado para o estádio Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro, às 15h e terá transmissão pelo SporTV. O embate promete fortes emoções, pois as duas equipes estão próximas e na parte de baixo da tabela.

O Flamengo chega para esse jogo do Brasileiro Feminino após empatar com o Internacional, como visitante, por 1 a 1. Djenifer abriu o placar para o Mengão, enquanto Tamara igualou o marcador para o time da casa. Logo, o Rubro-Negro precisa da vitória para sair da zona de rebaixamento, já que está em 13º lugar com cinco pontos. Dessa forma, o time carioca tem uma vitória, dois empates e três derrotas em seis partidas. Ainda não venceu como mandante no Brasileirão Feminino.

Por outro lado, o Santos tem dois pontos a mais do que o rival e está na décima colocação do campeonato. Anteriormente, venceu, fora de casa, o Avaí/Kindermann por 3 a 1. Carol Baiana e Ketlen marcaram no primeiro tempo, Lourdes descontou para o time mandante, contudo, Camila ampliou novamente para as Sereias da Vila. Portanto, o triunfo trouxe um respiro para o time do Peixe que saltou três colocações na tabela e saiu da zona do rebaixamento. A equipe paulista soma duas vitórias, um empate e três derrotas no Brasileirão Feminino.