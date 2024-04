Sesi Bauru vence Vôlei Renata é campeão da Superliga

O Sesi Bauru é o campeão da Superliga Masculina de vôlei 2023/2024. Neste domingo (28), o projeto bauruense conquistou seu segundo título do principal campeonato da modalidade no Brasil ao derrotar o Vôlei Renata na grande final. A vitória veio em sets diretos com parciais 25/16, 25/23 e 25/20 .

O título deste domingo coroa uma das equipes mais explosivas da Superliga Masculina. Mesclando bem jovens talentos como Lukas Bergmann e Darlan Souza, com a experiência de Éder Carbonera e Thiago Veloso, a equipe comandada por Anderson Rodrigues fechou a fase classificatória atrás apenas de Farma Conde e Sada Cruzeiro. Em seguida, passou pelos excelentes times de Araguari e Joinville nas quartas e semifinais, respectivamente.

Resumo do jogo

O primeiro foi marcado por posturas bem distintas entre as equipes. Mais enérgico, o Sesi Bauru causou estrago à recepção do Vôlei Renata com variação no saque. Enquanto isso, a equipe de Campinas pareceu apática e sofreu para pontuar no ataque e viu os adversários abrirem uma vantagem que chegou a dois dígitos na parcial. Mesmo com uma reação, o Sesi levou a melhor com 25 a 16.