Brasil bate Cuba e conquista título pan-americano por equipes

Como foi a final

Menos de uma hora depois, os dois países voltaram ao tatame para disputar a final, agora com formações diferentes. O Brasil começou perdendo, após derrota de Ellen Froner (70kg) para Maylin Del Toro Carvajal, outra vez por ippon. Em seguida, Marcelo Gomes (90kg) deixou tudo igual ao ganhar de Naysdel Cardoso no osaekomi, por ippon.

Beatriz Souza (+70kg) colocou a equipe anfitriã em vantagem ao ganhar rapidamente de Lianet Cardona, também na técnica de imobilização. Depois, Leonardo Gonçalves (+90kg) também precisou de apenas 32 segundos para voltar a superar Jonathan Loynaz e deixar o Brasil com o "match point". Coube a Rafaela Silva (57kg) acabar com o confronto, ao ganhar de Aleanny Carbonell, também por ippon.

Fim da campanha

Com mais um título, o Brasil encerra o Campeonato Pan-Americano e da Oceania de Judô com 16 medalhas. Foram 15 nas disputas individuais, sendo seis ouros, três pratas e seis bronzes, além de um ouro por equipes mistas. O país liderou o quadro de medalhas da competição com folga, repetindo o desempenho que teve nas duas últimas edições do campeonato continental.