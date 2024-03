Hugo Calderano vence Lebrun e vai à semifinal em Incheon

Hugo Calderano e Felix Lebrun voltaram a se enfrentar após a final do WTT Contender de Goa. Dessa vez, pelas quartas de final do WTT Champions de Incheon, na Coreia do Sul, o brasileiro levou a melhor e venceu por 3 a 0. Com o resultado, Hugo avança para a semifinal, somando pontos importantes no ranking mundial.

Lebrun começou bem no jogo, abrindo 3-1 no primeiro game. Mas logo Hugo empatou a parcial que ficou acirrada até o final. Quem levou o game foi o brasileiro por 11/9. O segundo game foi parecido. O francês saiu na frente, mas Hugo virou o placar e venceu por 11/8 jogando com muita qualidade. Com Lebrun cometendo mais erros, Hugo Calderano dominou o terceiro game, vencendo a parcial por 11/5 para fechar a partida. "Acho que fiz uma ótima partida hoje. Felix é um jogador incrível e que tem perdido pouco ultimamente, então estou muito feliz de poder jogar nesse nível e ganhar dele", analisou Hugo Calderano após a partida. Na semifinal, ele deve ter pela frente mais um atleta do top-10 do ranking mundial: o chinês Fan Zhendong ou o japonês Tomokazu Harimoto. "Ambos são jogadores fortes. Vou assistir o jogo entre eles mais tarde para me preparar para a partida, mas com certeza será um jogo difícil", projetou o brasileiro.