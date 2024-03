Copa Brasil Sub-20 de polo aquático tem início em São Paulo

Nessa quinta-feira (28), começou mais uma edição da Copa Brasil Sub-20 de polo aquático, na piscina do Clube Athletico Paulistano, em São Paulo. Ao todo, onze equipes participam da competição, sendo sete no masculino e quatro no feminino.

O primeiro dia da Copa Brasil Sub-29 teve dois jogos da competição feminina. O Flamengo ganhou do Pinheiros por 12 a 5. Em seguida, a ABDA venceu o Sesi por 10 a 8. As quatro equipes se enfrentam em um grupo único, com as duas primeiras decidindo o título no domingo (31). Na competição masculina, aconteceram os três primeiros jogos da fase de grupos. Pelo grupo A, o Paineiras derrotou o Pinheiros por 9 a 7, enquanto o Paulistano goleou a Hebraica por 20 a 4. No outro jogo da noite, a ABDA venceu o Flamengo por 13 a 8 pelo grupo B da competição.