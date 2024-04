Brasil fecha Pan-Americano de judô com 15 medalhas

Rio de Janeiro - O Brasil conquistou mais sete medalhas no segundo dia do Campeonato Pan-Americano e da Oceania de Judô, neste sábado (27). Foram dois ouros, com Beatriz Souza (+78kg) e Guilherme Schimidt (81kg), prata para Rafael Silva (+100kg), além de quatro bronzes, com Luana Carvalho (70kg), Rafael Macedo (90kg), Leonardo Gonçalves (100kg) e Rafael Buzacarini (100kg). Ellen Froner (70kg) e Gabriel Falcão (81kg) ainda ficaram em quinto lugar. Com isso, o país fechou as disputas individuais da competição com 15 medalhas.

Quarto colocado do ranking mundial na categoria até 81kg, Guilherme Schimidt venceu quatro lutas para conquistar seu terceiro título continental. Ele passou pelo vanuatense Hugo Cumbo, o chileno Jorge Perez e o jamaicano Max Stewart, todos por ippon, antes de superar o canadense François Gauthier Drapeu, também por ippon, na final. Foi uma revanche em relação à final do Pan-Americano do ano passado, em que Drapeu sagrou-se campeão.

Peso pesado

Quem também foi a principal cabeça de chave de sua categoria e conquistou o título foi Beatriz Souza, no peso acima de 78kg. Ela estrou de forma direta nas quartas de final, ganhando da chilena Khaterine Quevedo (ippon) em apenas 28 segundos. Em seguida, superou a venezuelana Amarantha Urdañeta com a técnica de osaekomi. Por fim, na decisão, ganhou da canadense Ana Laura Isasi (ippon) em apenas 20 segundos. Foi o quinto título pan-americano da brasileira, o quarto de forma consecutiva.