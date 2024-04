Assista ao vivo: Palmeiras x Ferroviária - Brasileirão feminino

Com o segundo melhor ataque do torneio nacional, o Palmeiras ocupa a segunda colocação tabela com 13 pontos (quatro vitórias, um empate e uma derrota), 13 bolas na rede e apenas 7 gols sofridos. Já a Ferroviária está invicta com três vitórias e três empates e ocupa a sexta posição.

A Ferroviária chega empolgada, principalmente após o empate, em 0 a 0, com o líder Corinthians, na última rodada. A Ferrinha foi a única equipe até aqui que conseguiu tirar pontos das Brabas. Enquanto isso, o Palmeiras vem fazendo uma boa campanha e quer se aproximar ainda mais do Timão. O Verdão aposta totalmente na sua principal jogadora, Amanda Gutierres, que lidera a artilharia do Brasileirão Feminino, com seis gols marcados.

Ficha técnica

Ferroviária x Palmeiras

Data e horário: neste domingo (27), às 16h (horário de Brasília)

Local: Arena Fonte Lumionosa, em Araraquara

Competição: Brasileirão Feminino - Primeira Fase - 7ª rodada

Onde assistir: Canal GOAT (YouTube)

FERROVIÁRIA: Luciana; Barrinha, Luana Sartório, Rafa Soares e Daiane Rodrigues; Duda Santos, Micaelly e Cris; Aline Gomes, Mylena Carioca e Sochor. Técnica: Jéssica Lima

PALMEIRAS: Natascha; Poliana, Bruna Calderan, Pati Maldaner e Fê Palermo; Ingryd, Isadora Amaral, Brena e Bianca Gomes; Amanda Gutierres e Laís Estevam. Técnica: Camila Orlando.

Árbitro: Eliane Nogueira dos Santos (RR)

Assistentes: Izabele de Oliveira (SP) e Viviane Pereira Lopes (SP)