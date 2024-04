Confira a tabela e os confrontos das quartas de final do NBB

Com as classificações de Fortaleza e Bauru neste domingo, foram definidas as oito equipes que continuam na briga pelo título do NBB 2023/24. As quartas de final dos playoffs começam na quinta-feira (02/05) e serão disputadas em séries melhor de cinco jogos, no formato 1-2-2, com o primeiro confronto na casa da equipe de melhor colocação.

Flamengo (1º) x Fortaleza (8º) O Flamengo passou da primeira série de playoffs do NBB com duas vitórias nos clássicos contra o Botafogo (92 a 87 e 78 a 56). Da mesma forma, o Fortaleza fez 2 a 0 no confronto contra o São José Basketball (73 a 70 e 90 a 66). No duelo direto entre as equipes na temporada regular, o Flamengo bateu o Fortaleza no Maracanãzinho (77 a 74) e também venceu no CFO por 93 a 73). Datas do confronto: 03/05 (sexta-feira) ? 20h ? Flamengo x Fortaleza B.C/CFO ? Tijuca ? sportv e NBB BasquetPass;

