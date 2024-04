Duda/Ana Patrícia disputa final em Brasília com Verena/Kyce

Estão definidos dos finalistas do Top-16 da etapa de Brasília do Circuito Brasileiro de vôlei de praia. Neste sábado (27) foram realizados os confrontos das fases de quartas de final e semifinal. No feminino, a decisão será disputada entre Duda/Ana Patrícia, líderes do ranking mundial da Federação Internacional de Vôlei (FIVB), e as estreantes em finais Verena/Kyce. Já entre os homens, a briga pelo título acontecerá no duelo Heitor Frank/Vinícius diante de Arthur/Adrielson.

Experientes x estreantes

Duda/Ana Patrícia iniciou o dia com triunfo por 2 a 0 nas quartas de final contra Talita/Josi Alves, parciais de 21/18 e 21/13. Em seguida, a dupla que lidera o ranking mundial não precisou entrar em quadra para garantir vaga na decisão. Elas teriam pela frente Rebecca/Agatha na semifinal, mas a partida não aconteceu porque o dueto rival, que bateu Fabrine/Flávia na fase anterior, por 2 a 0 (21/16 e 21/12), não reuniu condições de seguir na etapa de Brasília do Circuito Brasileiro de vôlei de praia.

Do outro lado da chave, Verena/Kyce teve que vencer seus três confrontos do dia, já que jogaram a fase de eliminatórias. No primeiro duelo, as desafiantes de Duda/Ana Patrícia venceram Andressa/Thainara, por 2 a 0, parciais de 24/22 e 23/21. Na sequência, no embate visando entrar entre as quatro melhores, Verena/Kyce bateu Thamela/Elize, também em sets diretos: 21/18 e 21/19. Por fim, na última partida do sábado, as finalistas superaram Victoria/Aninha em duplo 21/16.