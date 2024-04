Veja ao vivo: São Paulo x RB Bragantino - Brasileiro Feminino

Por outro lado, o Bragantino ainda está invicto no Brasileiro Feminino. No último jogo, o Massa Bruta venceu o Grêmio por 1 a 0, como mandante. O tento da vitória das comandadas de Humberto Simão foi anotado por de Isa, no segundo tempo. Na competição, o time de Bragança Paulista acumula três resultados positivos e três empates, com 12 gols feitos e oito sofridos. Como visitante, a campanha é de um êxito e duas igualdades. Se vencer, o Bragantino alcança 15 pontos e assume a vice-liderança.

Arbitragem e times prováveis

O confronto será apitado pela árbitra Rejane Caetano da Silva, que pertence ao quadro de juízas da Federação Internacional de Futebol (FIFA), sendo assim, é uma das principais do país na função. São Paulo deve ir à campo com Carlinha; Letícia Alves, Kaká, Mimi, Bia Menezes; Robinha, Aline, Rafa Mineira, Dudinha; Mariana Santos e Ariel. Já o Bragantino provavelmente iniciará com Alice; Débora, Stella, Leticia Teles; Rhay Coutinho, Jane Tavares, Bermúdez, Laís, Ongaro; Emily e Paulina Gramaglia.