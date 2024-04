Bauru fecha série contra o Pato e está nas quartas do NBB

Ainda pelo lado dos donos da casa, destaque também para a atuação ofensiva do pivô Anderson Rodrigues e do ala/armador Gemadinha, ambos com 11, e do ala/pivô Jeremy Hollowell, com 10. Já pelo lado paranaense, o principal pontuador foi o armador Nate Barnes, com 16.

Do lado do Pato, Barnes foi o cestinha com 16 pontos e Novaes ficou perto do duplo-duplo com 15 rebotes e nove pontos marcados.

Próxima fase

Depois de eliminar o Pato Basquete nas oitavas, Bauru já sabe quem será o seu adversário na próxima fase do NBB: o Vasco da Gama. O time carioca venceu duas partidas sobre o Pinheiros e também garantiu sua classificação para as quartas.