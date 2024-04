O "Furacão 2000" deve atrair os olhares de boa parte do público que vai ao Ginásio do Geraldão, no Recife, acompanhar a final da Superliga Masculina de vôlei neste domingo (28). A decisão entre Sesi Bauru e Vôlei Renata vai reunir três dos jogadores mais promissores do voleibol brasileiro, todos nascidos duas décadas atrás. Darlan Souza e Lukas Bergmann, pelos bauruenses, e Adriano Xavier, pelos campineiros, devem ser protagonistas da partida e renovar as esperanças dos torcedores com a Seleção Masculina restando meses para as Olimpíadas.

Estrela nacional

Com apenas 21 anos de idade, Darlan Souza é grande nome do voleibol brasileiro nesta temporada. O jovem oposto do Sesi lidera quase todas as estatísticas de ataque da Superliga Masculina. É o maior pontuador com 604 pontos, assim como na média por sets marcando 5,92. Além disso, também é o melhor sacador com 53 aces.