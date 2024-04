Rodrigo Pessoa termina em 24º lugar no Grand Prix de Kentuck

Único representante do Brasil na disputa do Grand Prix de Kentucky, em Lexington, nos Estados Unidos, Rodrigo Pessoa não teve um bom desempenho. O campeão olímpico de Atenas-2004, de 51 anos, montou Dhalida, mas derrubou três obstáculos durante o percurso e terminou com 12 pontos perdidos. Com isso, ficou apenas na 24ª colocação.

Dos 35 conjuntos participantes, apenas seis conseguiram zerar o trajeto e se classificar para o desempate. No jump-off, Cathleen Driscoll, dos Estados Unidos, derrubou três obstáculos e ficou de fora da disputa pelo título. Já o também americano Alex Matz e o venezuelano Luis Fernando Larrazabal cometeram uma falta cada um, totalizando quatro pontos perdidos. Os três cavaleiros que restaram voltaram a zerar o percurso e aí a decisão foi pelo tempo. O irlandês Conor Swail, montando Casturano, foi o mais rápido com a marca de 40s960 e conquistou o título do Grand Prix de Kentucky.