Velocista Edson Cavalcante conquista segundo ouro no Marrocos

Edson Cavalcante ganhou neste sábado (27) sua segunda medalha de ouro no Grand Prix de atletismo paralímpico de Marrakech, no Marrocos. O velocista, natural do Acre, alcançou o posto mais do pódio nos 200m da classe T37 (paralisados cerebrais). Antes disso, na sexta-feira (26), ele já havia ficado em primeiro lugar na prova dos 100m para atletas das classes T37/38. E teve mais um brasileiro dourado no dia, já que o paulista Leandro Viana foi campeão no salto em distância da classe T38 (paralisados cerebrais).

Edson Cavalcante venceu a prova dos 200m da classe T37 no Grand Prix de atletismo paralímpico de Marrakech ao completar a distância em 25s16. O segundo colocado foi Mostafa Fathalla Mohamed, do Egito, com 25s55, e a medalha de bronze ficou com Yassine Nakour, de Marrocos, com 28s40. Na vitória dos 100m, o acreano, um dos convocados pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) para defender o Brasil no Mundial de Kobe, no Japão, de 17 a 25 de dezembro, venceu com o tempo de 11s83.

Além de Edson Cavalcante, o Brasil colocou mais um atleta no pódio nos 100m no Grand Prix de atletismo paralímpico de Marrakech. O bronze ficou com o paulista Henrique Caetano Nascimento, com o tempo de 13s00. Para concluir os premiados, o egípcio Mostafa Fathalla Mohamed ganhou a prata com a marca de 12s03. Já na conquista do salto em distância da classe T38, Leandro Viana ganhou com a marca de 6,28m, seguido por Taha Al Harrasi, do Omã (5,08m), e Youssef Zakary, de Marrocos (4,96m).