Medalhistas paralímpicos disputam Meeting em Natal e Vitória

Quatro medalhistas paralímpicos participaram neste sábado (27) do Meeting Paralímpico. Três deles estiveram na etapa de Natal, Rio Grande do Norte, e um na de Vitória, Espírito Santo. O atletismo foi representado por Thalita Simplício, velocista potiguar que competiu em casa, Daniel Martins, também das provas de pista, e Cícero Nobre, do lançamento de dardo. Já na natação, em solo capixaba, o principal nome foi Mariana Gesteira.

A etapa de Natal do Meeting Paralímpico contou com 248 atletas. Foram disputadas provas em três modalidades: atletismo, halterofilismo e natação. A Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) recebeu 153 participantes no atletismo e no 33 halterofilistas, enquanto a piscina do Sesi Clube Natal recebeu 55 nadadores. Já em Vitória, na Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), o evento reuniu 190 competidores, sendo 25 da natação, 15 do tiro esportivo, 16 do tiro com arco e 134 do atletismo.

Medalhistas em Natal

Thalita Simplício, dona de três medalhas de pratas paralímpicos, duas em Tóquio-2020 e uma na Rio-2016, correu os 100m e os 200m. Ela cumpriu os 100m com 12s66 e os 200m em 26s26, acompanhada do guia e também treinador Felipe Veloso. As marcas de Thalita Simplício seriam terceira e quarta melhores do ano, respectivamente. No entanto, os resultados do Meeting Paralímpico não têm efeito para o ranking internacional.