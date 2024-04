Com seis ouros, Brasil é campeão do Parapan de tiro com arco

O Brasil abriu o dia com as medalhas de bronze de Helcio Perilo e Tiago Pinheiro e conquistou mais três ouros e duas pratas na parte da tarde no último dia do Parapan-americano de tiro com arco, disputado no CT Paralímpico, em São Paulo. Os heróis da tarde foram Jane Karla e Reinaldo Charão, além da dupla masculina do arco recurvo, formada por Tiago Pinheiro e Luciano Rezende. Já Juliana Cristina, Eugênio Franco e Lindiara Weischung foram vice-campeões de suas categorias.

Com os resutados deste sábado, o Brasil terminou o Parapan-americano de tiro com arco na primeira colocação do quadro de medalhas com seis ouros, quatro pratas e quatro bronzes. Os Estados Unidos ficaram em segundo lugar com três vitórias e um vice-campeonato. Seis medalhas na sexta-feira Além das oito medalhas conquistadas neste sábado, o Brasil conquistou três ouros, duas pratas e um bronze por equipes na sexta-feira. Andrey de Castro e Jane Karla foram campeões da dupla mista do arco composto, Lindiara Weischung e Tércia Figueredo ganharam o recurvo feminino, enquanto Eugênio Franco e Helcio Perilo foram campeões do W1 masculino.