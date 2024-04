Brasileiro com dois empates e vitórias de Grêmio e América-MG

Virada

Já em Minas Gerais, no estádio Castor Cifuentes, o Cruzeiro saiu na frente no Brasileiro Feminino com a meia Celsa. A atacante Byanca Brasil cobrou falta na área aos 12 do primeiro tempo e a meia paraguaia marcou após rebote da goleira Taina. O América-MG empatou aos 27 em contra-ataque. A atacante Gadu recebeu cruzamento da esquerda, dominou e mandou para o gol de pé esquerdo: 1 a 1. A virada aconteceu aos 42, quando a volante Sassá recebeu dentro da área e fez um lindo gol de cobertura: 2 a 1

Na volta do intervalo, a atacante Radija recebeu nas costas da defesa e bateu de pé direito na saída da goleira Taty Amaro. Com a vitória, o América-MG alcança, momentaneamente, a vice-liderança Brasileiro Feminino, com 13 pontos. Na 8ª rodada, o time americano recebe o Red Bull Bragantino, na quinta-feira (2), às 15h, em Contagem. Já o Grêmio subiu, provisoriamente, para o quarto lugar, com 12. O próximo jogo das gremistas será fora de casa contra Ferroviária, na quarta-feira (1), 16h, em Araraquara.

Empates em Brasília e Rio de Janeiro

No estádio Defelê, em Brasília, os gols do empate por 1 a 1 entre Real Brasília e Internacional pelo Brasileiro Feminino foram marcados um em cada tempo. As mandantes saíram na frente com a atacante Keké, aos 15 minutos. Na segunda etapa, as Gurias Coloradas empataram aos 29 com tento anotado pela atacante Chú Santos. E, no Nilton Santos, o Botafogo festejou primeiro com golaço de bicicleta da meia Mayara Vaz, aos 7 da etapa final. O Atlético-MG empatou aos 27 após a meia Maria marcar de cabeça.

Com os empates, o Real Brasília subiu aos nove pontos e segue em nono. O Internacional chegou aos quatro e permanece em 14º. O Botafogo alcançou os mesmos sete do Santos, mas continua em 11º. Por fim, o Atlético-MG anotou seu primeiro ponto no Brasileiro Feminino, porém, não saiu da lanterna. Na oitava rodada, na quarta-feira (1), o Real Brasília visita o Palmeiras, às 10h, o Internacional recebe o São Paulo, às 15h, e o Atlético-MG será o anfitrião contra o Corinthians, às 16h30. Já na quinta-feira (2), o Botafogo encara o Flamengo, fora de casa, às 15h.