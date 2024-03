Flamengo bate São Paulo no Maracanãzinho pelo NBB

No Maracanãzinho, o Flamengo recebeu o São Paulo. Com um bom desempenho nas bolas de três pontos, o Mengão venceu a partida por 88 a 78. Teve um empate triplo na briga para ver quem seria o cestinha da partida. Franco Balbi, Olivinha e Maique terminaram o jogo com 18 pontos cada, com o trio contribuindo com mais da metade dos pontos do Flamengo na partida. Do lado tricolor, Bennett foi o maior pontuador do São Paulo com 16 pontos.

Ainda no Rio de Janeiro, Vasco e Paulistano se enfrentaram em São Januário. O duelo acirrado foi decidido por apenas uma posse de bola, com a equipe carioca vencendo por 73 a 70. Com 17 pontos, seis rebotes e duas assistências, o ala-armador Rafael Paulichi foi o destaque do Vasco na partida. Já o cestinha do duelo foi Victão, do Paulistano, com 21 pontos.