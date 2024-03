Atlético-MG e Ferroviária vencem bem no Brasileiro Sub-20 Feminino

Rodada quádrupla no Brasileiro Sub-20 de Futebol Feminino! Nesta quarta-feira (27), aconteceram quatro partidas válidas pela quinta rodada da fase de grupos do Brasileiro Sub-20 feminino. A Ferroviária goleou o Corinthians por 4 a 0, o Atlético-MG venceu bem o Santos por 4 a 2, o Fortaleza bateu o Minas Brasília por 2 a 1 e, por fim, o América-MG venceu o Red Bull Bragantino por 1 a 0.

Show de vitórias!

Começando pela ótima vitória do Atlético Mineiro. As Vingadoras receberam em casa o Santos, no Estádio Castor Cifuentes, em Nova Lima-MG. Vitória dominante por 4 a 1 do time mineiro. Assim, o Atlético Sub-20 Feminino chega aos 6 pontos, mas permanece em quarto lugar do Grupo B no campeonato. Já o time santista acumulou a terceira derrota em cinco jogos, e amarga a penúltima colocação do Grupo A, com 4 pontos.

Clássico paulista! Jogando em casa, no Estádio Dr Hudson Buck Ferreira, as meninas da Ferroviária golearam o Corinthians por 4 a 0. Dessa forma, a Ferroviária empata em pontos com o São Paulo (10), mas fica atrás pelo critério de saldo de gols. Enquanto isso, o Corinthians estaciona nos 6 pontos e cai para a terceira posição do Grupo A.